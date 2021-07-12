Американський робот-океанограф проплив від Сан-Франциско до Гаваїв, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n157308-12-tys-kv-km-robot-okeanograf-samostiyno-kartografuvav-u-tyhomu-okeani-video.html

Ракурс

Американське автономне дослідницьке судно Surveyor компанії Saildrone успішно здійснило свою першу дослідницьку подорож.

За 28 днів робот проплив 4,2 тис. км і наніс на карту понад 11,8 тис. кв. км океанічного дна. Про це повідомляється на сайті компанії.

Ця місія стала доказом ефективності концепції автономних роботів-океанографів, тож Saildrone планує створити флот відповідних суден для картографування океанів Землі протягом наступних 10 років.

Річ у тім, що хоча на суші сьогодні майже не залишилося «білих плям», дно океанів, які покривають 70% поверхні нашої планети, на понад 80% ще не вивчене і не нанесене на карту.

Причиною цього є, зокрема, дороговартісність відповідних океанічних досліджень — «традиційний» спосіб їх здійснення передбачає відправлення великих суден, спорудження та експлуатація яких потребує чималих витрат.

Автономні роботи ж є значно меншими та дешевшими — Surveyor має довжину 22 м і вашу 14 тонн та такий же складний набір акустичних інструментів, як і на великих кораблях. Його датчики здатні «прощупувати» товщу води на глибину до 7 тис. м.

Цінні дані, які він збирає, допоможуть розв’язати проблеми, що впливають на наш світ, включаючи зміну клімату, морські відновлювані джерела енергії, управління природними ресурсами та безпеку морського транспорту, — наголошують у компанії.

Нагадаємо, з поліції Нью-Йорка нещодавно «звільнили» робота-пса Boston Dynamics. Річ у тім, що цей незвичний робот надміру лякав людей, які його вперше бачили.