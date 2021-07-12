На майнинг биткоинов работает гидроэлектростанция в США. Фото: depositphotos.com

https://racurs.ua/n157310-na-mayning-bitkoinov-rabotaet-124-letnyaya-gidroelektrostanciya-v-ssha-foto.html

Ракурс

На майнинг биткоинов начала работать гидроэлектростанция в США. Она является одной из самых старых американских ГЭС и была построена в 1897 году.

В 1980-х годах гидроэлектростанцию планировали закрыть, но вместо этого компания Albany Engineering Corp взяла её в аренду на 40 лет и превратила в музейный комплекс. Об этом пишет TechSpot.

Сейчас гидроэлектростанцию используют для майнинга биткоинов. Энергию вырабатывают семь турбин общей мощностью около пяти мегаватт — это полностью оригинальное оборудование, которое не менялось с 1897 года.

Оказалось, что майнинг биткоинов приносит около девяти центов с каждого киловатт-часа, тогда как продажа электричества в национальную энергосеть — всего три цента.

Глава компании купил с рук оборудование для майнинга и разместил его в здании ГЭС. По его словам, это «лучший способ генерации биткоина», потому что гидроэнергия полностью возобновляема и экологически чиста.

Добытые биткоины сразу продают — в компании считают криптовалюты ненадёжным средством накопления из-за сильной нестабильности их курса.

Напомним, криптовалюту подпольно добывали в бывшем помещении «Винницаоблэнерго», осуществляя незаконный отбор больших объемов электроэнергии.

Источник: TechSpot