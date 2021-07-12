Встречу Зеленского и министра обороны Германии назвали выдумкой России

Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

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Владимир Зеленский, президент Украины, не должен был встречаться с министром обороны Германии — эта встреча не предусматривалась и не планировалась в рамках визита украинского лидера в ФРГ.

Информацию о якобы отмене встречи распространили российские СМИ. Об этом рассказал заместитель руководителя Офиса президента Андрей Сибига в комментарии «Левому берегу».

Эта встреча не предусматривалась. Фейковую информацию об отмене немецкой стороной так называемой встречи Зеленского с министром обороны Германии распространили российские СМИ во время визита президента Украины в ФРГ, — заявил он.

Напомним, ранее мы сообщали, что встреча президента Украины Владимира Зелинского, который находится с визитом в Германии, и министра обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр, была отменена. При этом причину отмены встречи не называли.

Источник: Левый берег