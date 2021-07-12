Когда можно вакцинироваться от других болезней после COVID-прививки. Фото: Слово и дело

https://racurs.ua/n157312-kogda-mojno-vakcinirovatsya-ot-drugih-bolezney-posle-covid-privivki.html

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Плановые прививки против других болезней можно делать через 28 дней после второй дозы вакцины от коронавируса. При необходимости интервал можно сократить до 14 дней.

Также вакцинацию от COVID-19 можно провести через 14 дней после прививки от других инфекционных болезней. Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

Эти рекомендации не касаются вакцинации по экстренным показаниям. Ее можно делать независимо от времени получения прививки от COVID-19. При этом обе дозы вакцины от коронавируса засчитываются, — говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Украине увеличили срок между первой и повторной вакцинацией от коронавируса. Такое решение аргументировали исследованиям ВОЗ о том, что наибольшая эффективность повторной вакцинации наступает на 8−12 неделю.