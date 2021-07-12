РНБО їде з «гастролями» в регіони

Олексій Данілов. Фото: прес-служба РНБО

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Рада національної безпеки і оборони (РНБО) уперше проведе виїзне засідання вже в цю п’ятницю, 16 липня.

Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що засідання пройде за межами Києва за ініціативою президента. Про це він повідомив під час брифінгу.

За словами Данілова, президент Володимир Зеленський ухвалив рішення щодо перенесення РНБО до одного з обласних центрів. Який саме обласний центр стане місцем для засідання, поки невідомо, але Данілов пообіцяв назвати місце проведення вже завтра.

Він наголосив, що порядок денний уже складений президентом. Зокрема, уже відомо, що під час засідання розглядатимуть питання, які стосуватимуться регіону, де відбудуться збори.

Розглядатимуться питання безпосередньо цього регіону й питання, які актуальні сьогодні з нашої країни. До порядку денного увійдуть питання з національної безпеки, НАТО і санкційної політики, — додав секретар РНБО.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що засідання РНБО у 2021 році почали залучати більше уваги в громадян та преси. 19 лютого РНБО ухвалила санкції на три роки проти 19 юридичних та 8 фізичних осіб, зокрема, і голови політради ОПЗЖ Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко (за фінансування тероризму).

Уже 19 березня РНБО запровадила санкції проти Віктора Януковича, Миколи Азарова та ще 25 колишніх високопосадовців. 4 квітня президент увів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони стосовно топ-контрабандистів, а 14 травня РНБО ухвалила рішення про санкції проти 557 осіб, які вважаються «злодіями в законі».