«Коктейль» из вакцин Sinovac и AstraZeneca сделают в Таиланде

«Коктейль» из вакцин Sinovac и AstraZeneca смешают в Таиланде. Фото: Istock

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Вакцинация от коронавируса в Таиланде будет проходить сразу двумя разными вакцинами. Препараты «замиксуют» для того, чтобы повысить уровень защиты от новых мутаций.

Так называемый «коктейль» планируют делать на основе препаратов AstraZeneca и Sinovac. Об этом заявили в Минздраве Таиланда, передает Reuters.

Сообщается, что вторую дозу препарата AstraZeneca получат те, кого сначала прививали Sinovac. Таким образом в стране будут пытаться предотвратить распространение штамма «Дельта» и повысить иммунитет против болезни.

Такой эксперимент станет первым публичным сочетанием китайской вакцины с препаратом, разработанным на Западе. Медицинские работники, которые уже полностью вакцинированы Sinovac, также получат третью бустерную дозу. В качестве бустера используют или вакцину производителя AstraZeneca, или мРНК-вакцины — такие, как Pfizer. Третью бустерную дозу введут через месяц после второй прививки препаратом Sinovac.

Такое решение в Таиланде приняли после того, как выяснилось, что 618 медиков из 677 тыс. 348 сотрудников, которые получили две дозы Sinovac, подхватили коронавирус с апреля по июль. Тогда одна медсестра умерла, а другой медицинский работник находится в критическом состоянии.

Напомним, ранее мы сообщали, что плановые прививки против других болезней можно делать через 28 дней после второй дозы вакцины от коронавируса. При необходимости интервал можно сократить до 14 дней. Также вакцинацию против COVID-19 можно провести через 14 дней после прививки против других инфекционных болезней.

Источник: Reuters