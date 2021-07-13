Зірковий український гімнаст пропустить Олімпіаду — що знайшли у Верняєва

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Ракурс

Українського гімнаста і чемпіона Олімпійських ігор Олега Верняєва дискваліфікували. Він не зможе взяти участь в Олімпійських іграх-2020 у Токіо.

Верняєв отримав чотирирічну заборону на виступи через мельдоній. Про це олімпійський чемпіон Ріо-2016, чемпіон світу і Європи написав на своїй сторінці у Фейсбук. Верняєв підтвердив, що він пропустить Олімпіаду-2020 в Токіо, раніше НОК оприлюднив список українських учасників Ігор-2020.

Верняєв має намір оскаржити рішення в Спортивному арбітражному суді (CAS) в Лозанні.

Комітет з етики в гімнастиці ухвалив рішення про те, що концентрація мельдонія, яку знайшли у мене в організмі, достатня для дискваліфікації мене на чотири роки, — написав Верняєв.

Початок дискваліфікації — листопад 2020 року.

Спортсмен зазначив, що не розуміє, як заборонений препарат потрапив в його організм і нагадує, що це сталося в період, коли не було серйозних міжнародних змагань і тренування проходили в полегшеному режимі.

Крім того, він зазначає, що позитивним виявився тільки один тест, а решта кілька десятків не підтвердили наявність забороненої субстанції. Відтак, Верняєв оскаржить рішення Комісії з етики і закликає не робити остаточні висновки щодо ситуації.

У січні Верняєва тимчасово відсторонили від змагань у зв’язку з розслідуванням Міжнародної федерації гімнастики.

Олімпійські ігри в Токіо пройдуть з 23 липня по 8 серпня. Церемонія відкриття відбудеться без глядачів — на стадіоні її зможуть подивитися тільки VIP-гості.

У грудні 2020 року CAS заборонив спортсменам РФ впродовж двох наступних років виступати на великих міжнародних змаганнях під прапором Росії. Фактично росіян «викинули» із двох наступних Олімпіад.