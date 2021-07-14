Зеленский заявил о поддержке Си Цзиньпином целостности Украины, Китай молчит

https://racurs.ua/n157389-zelenskiy-zayavil-o-podderjke-si-czinpinom-celostnosti-ukrainy-kitay-molchit.html

Ракурс

Первый разговор Владимира Зеленского с главой Китая Си Цзиньпином состоялся в телефонном режиме вечером 12 июля. Впоследствии на Банковой заявили, что Пекин заверил главу государства в поддержке территориальной целостности Украины. Однако в сообщениях посольства и СМИ Китая упоминания об этом нет. Ранее КНР ни разу не поддержала резолюцию ООН об осуждении российской аннексии Крыма.

По данным Офиса президента Украины, главы государств договорились заключить соглашение о безвизе между Украиной и Китаем. Зеленский также назвал Китай торгово-экономическим партнером Украины номер один в мире.

Председатель КНР, в свою очередь, подчеркнул, что Китай уважает путь независимости, избранный украинским народом, поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, — указано на сайте Офиса президента Украины.

Отметим, что поддержка «единого Китая» Украиной предусматривает непризнание Тайваня.

В пресс-релизе о переговорах Зеленского и Си Цзиньпиня, опубликованном посольством КНР в Киеве, упоминания о поддержке территориальной целостности Украины нет. Аналогичную информацию обнародовало и государственное СМИ Китая Xinhua News Agency. В новости о разговоре Зеленского с Си Цзиньпином, в частности, указано:

Зеленский отметил, что Китай только что отпраздновал 100-ю годовщину основания Коммунистической партии Китая (КПК), и Украина выразила в связи с этим свои поздравления. Он пожелал китайскому народу под руководством КПК еще больших достижений… Зеленский заявил, что Украина твердо придерживается принципа единого Китая.

Напомним, недавно в СМИ появились новости о том, что Украина подписала тайное соглашение с Китаем об инфраструктурных инвестициях, чтобы «избавиться от зависимости Запада». С подобными заголовками в Китае выходили новости о последнем сотрудничестве с Киевом. Речь идет о соглашении между правительствами Украины и КНР в сфере дорожного строительства, возведения мостов, железнодорожных путей и транзитных пунктов.

Китайское издание Global Times также писало о решении МИД Украины отказаться от осуждения геноцида уйгурского народа в ООН. После этого госСМИ Китая обнародовали интервью главы фракции «Слуга народа» Давида Арахамии, в котором он восхищался достижениями Коммунистической партии Китая. В то же время правозащитники напоминают о гибридной оккупации Гонконга, преступлениях Китая в Тибете, агрессии против Тайваня, геноциде уйгурского народа, сокрытии истины о событиях в Ухане, шпионских войнах против Запада, глобальный экономический экспансии.