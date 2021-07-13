Майкл Макфол, фото: «Настоящее время»

https://racurs.ua/n157388-byvshiy-posol-ssha-v-moskve-mojet-vozglavit-posolstvo-v-kieve-deputat.html

Ракурс

Майкл Макфол, бывший посол США в Москве (в 2012—2014 годах) рассматривается как кандидат на должность нового посла США в Украине.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат из «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко.

До своего назначения послом в России Макфол был специальным помощником тогдашнего президента США Барака Обамы по вопросам национальной безопасности.

По словам Гончаренко, еще одним кандидатом пост посла США в Украине рассматривается действующий помощник госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент, который недавно начал работу в Киеве как Временный поверенный в делах США, сменив на этом посту Кристину Квин.

Напомним, в 2016 году Россия внесла Макфола в «черный список», введенный в ответ на санкции США в отношении россиян. В Москве тогда заявляли, что бывший посол попал под санкции из-за «активного участия в разрушении двусторонних отношений».