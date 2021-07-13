14 июля отмечают Летние Кузьминкиhttps://racurs.ua/n157387-14-iulya-otmechaut-letnie-kuzminki.htmlРакурс
14 июля церковь чтит мучеников Косму и Дамина — римских врачей-близнецов, ставших жертвами преследований христиан в годы правления римского императора Диоклетиана. Считается, что они были казнены путем отрубания головы в 287 году.
При жизни Косма и Демиан прославились как милосердные и бескорыстные врачи, которые не брали денег за свою работу. Из-за этого получили прозвище «бессребреников» и считаются покровителями врачей, в частности хирургов, стоматологов, аптекарей и фармацевтов.
В католической церкви их чествуют 27 сентября, а в православных церквях 14 июля, 30 октября и 14 ноября. Соответственно, в народе 14 июля отмечали Летние Кузьминки — женский праздник, в ходе которого женщины собирались на пиры (так называемые женские братчины), сопровождавшиеся песнями, обменом полезными советами и задушевными разговорами.
Также в этот день молились Косме и Дамиану об избавлении от болезней, а до заката — просили прощения друг у друга.
Относительно Летних Кузьминок также существует поговорка: «Кузьма и Демьян потеряли жупан» — ведь на этот период приходится самая жаркая пора года.
Народные приметы:
- если звезды очень ярко мерцают, а утром видно тучи — будет сильная гроза;
- западный ветер в этот день принесет дожди;
- если серп месяца красный — стоит ожидать ветров, если концы серпа затупившиеся — ливней;
- если сорока кричит — стоит ожидать длительной жары;
- если мыши во льне вьют гнезда — зимой будет много снега.