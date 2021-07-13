14 липня відзначають Літні Кузьминкиhttps://racurs.ua/ua/n157387-14-lypnya-vidznachaut-litni-kuzmynky.htmlРакурс
14 липня церква вшановує мучеників Косму та Даміна — римських лікарів-близнюків, які стали жертвами переслідувань християн у роки правління римського імператора Діоклетіана. Вважається, що вони були страчені через відрубання голови у 287 році.
За життя Косма і Деміан прославилися як милосердні й безкорисливі лікарі, котрі не брали грошей за свою роботу. Через це отримали прізвисько «безсрібників» і вважаються покровителями лікарів, зокрема хірургів, стоматологів, аптекарів і фармацевтів.
У католицькій церкві їх вшановують 27 вересня, а в православних церквах 14 липня, 30 жовтня та 14 листопада. Відповідно, у народі 14 липня відзначали Літні Кузьминки — жіноче свято, в ході якого жінки збиралися на бенкети (так звані жіночі братчини), які супроводжувалось піснями, обміном корисними порадами та задушевними розмовами.
Також цього дня молилися Космі і Даміана про позбавлення від хвороб, а до заходу сонця — просили вибачення один в одного.
Щодо Літніх Кузьминок також існує приказка: «Кузьма та Дем’ян згубили жупан» — адже на цей період припадає найспекотніша пора року.
Народні прикмети:
- якщо зірки дуже яскраво мерехтять, а вранці видно хмари — буде сильна гроза;
- західний вітер цього дня принесе дощі;
- якщо серп місяця червонуватий — варто очікувати вітрів, якщо кінці серпа затупилися — злив;
- якщо сорока кричить — варто очікувати тривалої спеки;
- якщо миші у льоні в’ють гнізда — взимку буде багато снігу.