Якір14 липня православна церква вшановує святих Косму і Даміана, фото: rus.team

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14 липня церква вшановує мучеників Косму та Даміна — римських лікарів-близнюків, які стали жертвами переслідувань християн у роки правління римського імператора Діоклетіана. Вважається, що вони були страчені через відрубання голови у 287 році.

За життя Косма і Деміан прославилися як милосердні й безкорисливі лікарі, котрі не брали грошей за свою роботу. Через це отримали прізвисько «безсрібників» і вважаються покровителями лікарів, зокрема хірургів, стоматологів, аптекарів і фармацевтів.

У католицькій церкві їх вшановують 27 вересня, а в православних церквах 14 липня, 30 жовтня та 14 листопада. Відповідно, у народі 14 липня відзначали Літні Кузьминки — жіноче свято, в ході якого жінки збиралися на бенкети (так звані жіночі братчини), які супроводжувалось піснями, обміном корисними порадами та задушевними розмовами.

Також цього дня молилися Космі і Даміана про позбавлення від хвороб, а до заходу сонця — просили вибачення один в одного.

Щодо Літніх Кузьминок також існує приказка: «Кузьма та Дем’ян згубили жупан» — адже на цей період припадає найспекотніша пора року.

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