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Ракурс
Якір14 липня православна церква вшановує святих Косму і Даміана, фото: rus.team

14 липня відзначають Літні Кузьминки

13 лип 2021, 22:32
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14 липня церква вшановує мучеників Косму та Даміна — римських лікарів-близнюків, які стали жертвами переслідувань християн у роки правління римського імператора Діоклетіана. Вважається, що вони були страчені через відрубання голови у 287 році.

За життя Косма і Деміан прославилися як милосердні й безкорисливі лікарі, котрі не брали грошей за свою роботу. Через це отримали прізвисько «безсрібників» і вважаються покровителями лікарів, зокрема хірургів, стоматологів, аптекарів і фармацевтів.

У католицькій церкві їх вшановують 27 вересня, а в православних церквах 14 липня, 30 жовтня та 14 листопада. Відповідно, у народі 14 липня відзначали Літні Кузьминки — жіноче свято, в ході якого жінки збиралися на бенкети (так звані жіночі братчини), які супроводжувалось піснями, обміном корисними порадами та задушевними розмовами.

Також цього дня молилися Космі і Даміана про позбавлення від хвороб, а до заходу сонця — просили вибачення один в одного.

Щодо Літніх Кузьминок також існує приказка: «Кузьма та Дем’ян згубили жупан» — адже на цей період припадає найспекотніша пора року.

Народні прикмети:

  • якщо зірки дуже яскраво мерехтять, а вранці видно хмари — буде сильна гроза;
  • західний вітер цього дня принесе дощі;
  • якщо серп місяця червонуватий — варто очікувати вітрів, якщо кінці серпа затупилися — злив;
  • якщо сорока кричить — варто очікувати тривалої спеки;
  • якщо миші у льоні в’ють гнізда — взимку буде багато снігу.

Джерело: Ракурс


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