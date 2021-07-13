Популярний історичний міф спростували учені

Учені спростували популярний історичний міф про острів Пасхи, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n157386-populyarnyy-istorychnyy-mif-sprostuvaly-ucheni.html

Ракурс

Американські учені спростували популярний історичний міф, пов’язаний з островом Пасхи (або Рапа-Нуї) — розташованим у південній частині Тихого океану найвіддаленішим населеним островом у світі.

Про це повідомляє прес-служба Бінгемтонського університету (США).

Згідно з поширеною теорією, яка базується на міфах місцевих жителів, на острові вирубували кожне дерево, можливо, щоб зробити поля для сільського господарства або встановити гігантські статуї на честь своїх кланів.

Вважається, що такі дії призвели до екологічної катастрофи і значної депопуляції населення, в результаті чого лише кілька тисяч місцевих жителів були свідками прибуття першої експедиції європейців до цього острова у 1722 році.

Ця версія, зокрема, є популярною серед науковців, які попереджають про можливість глобальної екологічної катастрофи на Землі, проте нове дослідження антропологів показує, що демографічного краху насправді не було.

Стандартні моделі оцінки чисельності населення в минулому для цього острова не можна було застосувати, оскільки острів Пасхи, який був заселений у XII-XIII ст., приблизно у 1500 році зіткнувся зі значними змінами клімату, які посприяли зникненню на ньому лісів.

Встановити відсутність катастрофічної депопуляції ученим вдалося застосувавши «обхідний шлях» для оцінки чисельності населення острову у минулому — байєсівське моделювання — ймовірнісну модель, яка представляє набір випадкових змінних та їхніх умовних залежностей.

Використовуючи цю методику, дослідники встановили, що на острові спостерігався стабільний приріст населення від початкового заселення до першого контакту з європейцями у 1722 році.

Тобто, немає жодних доказів того, що жителі островів використовували зниклі нині пальми для отримання їжі, що є ключовим моментом багатьох міфів про демографічний крах, — наголошується в статті.

Зазначається, що сучасні дослідження показують, що вирубка лісів не призвела до катастрофічної ерозії, як вважалося, — дерева в зрештою замінили садами, замульчованими каменем, що підвищувало продуктивність сільського господарства.

Будівництво гігантських статуй, яке дехто вважає чинником колапсу, фактично продовжувалось навіть після прибуття європейців, наголошують дослідники.