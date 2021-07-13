Популярный исторический миф опровергли ученые

Популярный исторический миф опровергли ученыеhttps://racurs.ua/n157386-populyarnyy-istoricheskiy-mif-oprovergli-uchenye.htmlРакурс
Американские ученые опровергли популярный исторический миф, связанный с островом Пасхи (или Рапа-Нуи) — расположенным в южной части Тихого океана самым отдаленным населенным островом в мире.
Об этом сообщает пресс-служба Бингемтонского университета (США).
Согласно распространенной теории, основанной на мифах местных жителей, на острове вырубали каждое дерево, возможно, чтобы сделать поля для сельского хозяйства или установить гигантские статуи в честь своих кланов.
Считается, что такие действия привели к экологической катастрофе и значительной депопуляции населения, в результате чего лишь несколько тысяч местных жителей были свидетелями прибытия первой экспедиции европейцев на этот остров в 1722 году.
Эта версия, в частности, является популярной среди ученых, предупреждающих о возможности глобальной экологической катастрофы на Земле, однако новое исследование антропологов показывает, что демографического краха в действительности не было.
Стандартные модели оценки численности населения в прошлом для этого острова нельзя было применить, поскольку остров Пасхи, который был заселен
Установить отсутствие катастрофической депопуляции ученым удалось применив «обходной путь» для оценки численности населения острова в прошлом — байесовское моделирование — вероятностную модель, которая представляет набор случайных переменных и их условных зависимостей.
Используя эту методику, исследователи установили, что на острове наблюдался стабильный прирост населения от первоначального заселения до первого контакта с европейцами в 1722 году.
То есть, нет никаких доказательств того, что жители островов использовали исчезнувшие в настоящее время пальмы для получения пищи, что является ключевым моментом многих мифов о демографическом крахе, — подчеркивается в статье.
Отмечается, что современные исследования показывают, что вырубка лесов не привела к катастрофической эрозии, как считалось, — деревья в конце концов заменили садами, замульчированными камнем, что повышало производительность сельского хозяйства.
Строительство гигантских статуй, которое некоторые считают фактором коллапса, фактически продолжалось даже после прибытия европейцев, отмечают исследователи.
Коротко говоря, на острове никогда не было более нескольких тысяч людей до контактов с европейцами и их количество увеличивалось, а не уменьшалось, — отмечается в статье.