Популярный исторический миф опровергли ученые

Ученые опровергли популярный исторический миф об острове Пасхи, фото: «Википедия»

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Американские ученые опровергли популярный исторический миф, связанный с островом Пасхи (или Рапа-Нуи) — расположенным в южной части Тихого океана самым отдаленным населенным островом в мире.

Об этом сообщает пресс-служба Бингемтонского университета (США).

Согласно распространенной теории, основанной на мифах местных жителей, на острове вырубали каждое дерево, возможно, чтобы сделать поля для сельского хозяйства или установить гигантские статуи в честь своих кланов.

Считается, что такие действия привели к экологической катастрофе и значительной депопуляции населения, в результате чего лишь несколько тысяч местных жителей были свидетелями прибытия первой экспедиции европейцев на этот остров в 1722 году.

Эта версия, в частности, является популярной среди ученых, предупреждающих о возможности глобальной экологической катастрофы на Земле, однако новое исследование антропологов показывает, что демографического краха в действительности не было.

Стандартные модели оценки численности населения в прошлом для этого острова нельзя было применить, поскольку остров Пасхи, который был заселен в XII—XIII вв. еках, примерно в 1500 году столкнулся со значительными изменениями климата, поспособствовавшими исчезновению на нем лесов.

Установить отсутствие катастрофической депопуляции ученым удалось применив «обходной путь» для оценки численности населения острова в прошлом — байесовское моделирование — вероятностную модель, которая представляет набор случайных переменных и их условных зависимостей.

Используя эту методику, исследователи установили, что на острове наблюдался стабильный прирост населения от первоначального заселения до первого контакта с европейцами в 1722 году.

То есть, нет никаких доказательств того, что жители островов использовали исчезнувшие в настоящее время пальмы для получения пищи, что является ключевым моментом многих мифов о демографическом крахе, — подчеркивается в статье.

Отмечается, что современные исследования показывают, что вырубка лесов не привела к катастрофической эрозии, как считалось, — деревья в конце концов заменили садами, замульчированными камнем, что повышало производительность сельского хозяйства.

Строительство гигантских статуй, которое некоторые считают фактором коллапса, фактически продолжалось даже после прибытия европейцев, отмечают исследователи.