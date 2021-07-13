Колишній посол США в Росії може очолити диппредставництво в Києві — депутатhttps://racurs.ua/ua/n157388-kolyshniy-posol-ssha-v-rosiyi-moje-ocholyty-dyppredstavnyctvo-v-kyievi-deputat.htmlРакурс
Майкл Макфол, колишній посол США в Москві (у 2012−2014 роках) розглядається як кандидат на посаду нового посла США в Україні.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат із «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко.
До свого призначення послом у Росії Макфол був спеціальним помічником тодішнього президента США Барака Обами з питань національної безпеки.
За словами Гончаренка, ще одним кандидатом пост посла США в Україні розглядається чинний помічник держсекретаря США з питань Європи та Євразії Джордж Кент, який нещодавно розпочав роботу в Києві як Тимчасовий повірений у справах США, замінивши на цій посаді Крістіну Квін.
Нагадаємо, у 2016 році Росія внесла Макфола до «чорного списку», запровадженого у відповідь на санкції США щодо росіян. У Москві тоді заявляли, що колишній посол потрапив під санкції за «активну участь в руйнуванні двосторонніх відносин».