Майкл Макфол, фото: «Настоящее время»

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Майкл Макфол, колишній посол США в Москві (у 2012−2014 роках) розглядається як кандидат на посаду нового посла США в Україні.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат із «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко.

До свого призначення послом у Росії Макфол був спеціальним помічником тодішнього президента США Барака Обами з питань національної безпеки.

За словами Гончаренка, ще одним кандидатом пост посла США в Україні розглядається чинний помічник держсекретаря США з питань Європи та Євразії Джордж Кент, який нещодавно розпочав роботу в Києві як Тимчасовий повірений у справах США, замінивши на цій посаді Крістіну Квін.

Нагадаємо, у 2016 році Росія внесла Макфола до «чорного списку», запровадженого у відповідь на санкції США щодо росіян. У Москві тоді заявляли, що колишній посол потрапив під санкції за «активну участь в руйнуванні двосторонніх відносин».