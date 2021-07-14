Крошечного аистенка спасли на Закарпатье. Фото: ГСЧС

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Аист в Виноградове, что на Закарпатье, выпал из гнезда. Маленького птенца увидели неравнодушные жители города и позвонили в Службу спасения.

Спасатели приехали на вызов и вернули малыша в гнездо, которое птицы свили на электроопоре. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) на Закарпатье.

Для спецоперации по спасению малыша спасателям понадобилось несколько минут. Они поймали аистенка и с помощью лестницы вернули птенца в гнездо, вернув его родителям-аистам.

Мать-аист, которая наблюдала за спасением, еще долго кружила над спасателями, как бы благодаря за спасенного птенца.

Напомним, ранее мы сообщали, что золотые рыбки Carassius auratus гигантских размеров были обнаружены в озере Келлер американского штата Миннесота. Экологи предупредили, что эти аквариумные животные вредят естественным водоемам.