Порятунок лелеки. Фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n157430-kryhitne-lelechenya-vryatuvaly-na-zakarpatti-zvorushlyvi-foto.html

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Лелеченя у Виноградові, що на Закарпатті, випало із гнізда. Маленького птаха побачили небайдужі мешканці міста й зателефонували до Служби порятунку.

Рятувальники приїхали на виклик та повернули малечу до гнізда, яке звили птахи на електроопорі. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) на Закарпатті.

Для спецоперації з порятунку малечі рятувальникам знадобилося кілька хвилин. Вони упіймали лелеченя та за допомогою драбини розмістили птаха в гнізді, повернувши його батькам-лелекам.

Мати-лелека, що спостерігала за порятунком, ще довго кружляла над рятувальниками, немов би дякувала за врятованого птаху.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що золоті рибки Carassius auratus гігантських розмірів були виявлені в озері Келлер американського штату Міннесота. Екологи попередили, що ці акваріумні тварини шкодять природним водоймам.