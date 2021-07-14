У Зеленського відреагували на рішення щодо Тупицького

Тупицький. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n157429-u-zelenskogo-vidreaguvaly-na-rishennya-schodo-tupyckogo.html

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Сергій Никифоров, речник президента Володимира Зеленського, заявив, що скасування указу президента про відсторонення глави Конституційного суду України (КСУ) на Банковій розцінюють як спробу зриву судової реформи.

У такий спосіб судді намагаються залишити старі схеми та «порядки». Таку заяву він зробив у відеозверненні.

Сьогоднішнє рішення є відвертою спробою повернути Олександра Тупицького до стерна КСУ, аби звідти зірвати проведення судової реформи й залишити старі схеми, — заявив Никифоров.

Речник Зеленського зауважив, що президент України має 30 днів на оскарження рішення.

Закони про Вищу раду правосуддя та Вищу кваліфікаційну консультаційну комісію будуть працювати, а на Олександра Тупицького «чекають свої суди за його злочини» — наголосив він.

Натомість представник президента в КСУ Федір Веніславський вважає, що суддя Тупицький не повернеться на роботу щонайменше півроку.

Очевидно, тим політичним силам, які зацікавлені в недопущенні реформи судової влади, дуже вигідно було повернення пана Тупицького. Але я переконаний, що ні президент, ні наша політсила не допустять того, щоби він мав можливість надалі творити ті ганебні рішення, які він робив, — заявив Веніславський.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Верховний суд визнав незаконним указ Зеленського про скасування призначення Олександра Тупицького суддею Конституційного суду. Також суд вирішив, що дії Зеленського щодо Тупицького є незаконними.