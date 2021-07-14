Верховний суд підтримав позов Тупицького проти Зеленського

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Верховний суд визнав незаконним указ Зеленського про скасування призначення Олександра Тупицького суддею Конституційного суду.

Також суд вирішив, що дії Зеленського щодо Тупицького є незаконними. Про це повідомляють 14 липня «Дзеркало тижня» і адвокат Тупицького Ростислав Кравець.

За його словами, аналогічна справа щодо судді Касмініна буде розглядатися касаційним адмінсудом в вересні.

Офіс президента має 30 днів для оскарження цього рішення стосовно Тупицького. Але з огляду на те, що питання по Касмініну буде розглядатися тільки у вересні, можна очікувати, що роботу КСУ розблокують аж в грудні, — сказав Кравець.

Інший адвокат, Олександр Лещенко, повідомив УП, що суд прийшов до висновку: відповідач по справі (президент) не має повноважень приймати рішення про звільнення чи припинення повноважень суддів Конституційного суду чи приймати рішення про скасування указу про попереднє призначення на посаду судді КСУ.

Це перший із серії скандальних указів президента. У Верховному суді зараз розглядається ще декілька позовів про скасування указів президента щодо санкцій.

Рішення про скасування указу президента-втікача Віктора Януковича про призначення Тупицького суддею КСУ Зеленський підписав 27 березня. В КСУ тоді заявили про те, що укази президента незаконні і виходять за рамки конституційних повноважень глави держави.

Згодом Тупицький подав позов до Верховного суду. У кінці грудня 2020 року Зеленський відсторонив Тупицького від посади судді КСУ.

Конфлікт спалахнув 27 жовтня 2020 року, коли Конституційний суд скасував частину положень антикорупційної реформи. Рішення КСУ поставило під загрозу електронне декларування та спровокувало в Україні конституційну кризу.

Пізніше відповідальність за брехню в деклараціях повернули. Однак, після вето президента за документ довелося голосувати ще раз, вже з пропозиціями Зеленського. Згодом Державне бюро розслідувань почало досудове розслідування проти Тупицького.

Джерела: УП, «Дзеркало тижня»