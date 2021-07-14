Верховный суд поддержал иск Тупицкого против Зеленского

https://racurs.ua/n157416-verhovnyy-sud-podderjal-isk-tupickogo-protiv-zelenskogo.html

Ракурс

Верховный суд признал незаконным указ Зеленского об отмене назначения Александра Тупицкого судьей Конституционного суда.

Также суд решил, что действия Зеленского по поводу Тупицкого являются незаконными. Об этом сообщают 14 июля «Зеркало недели» и адвокат Тупицкого Ростислав Кравец.

По его словам, аналогичное дело в отношении судьи Касминина будет рассматриваться кассационным админсуд в сентябре.

У Офиса президента есть 30 дней для обжалования этого решения по поводу Тупицкого. Но ввиду того, что вопрос по Касминину будет рассматриваться только в сентябре, можно ожидать, что работу КСУ разблокируют только в декабре, — сказал Кравец.

Другой адвокат, Александр Лещенко, сообщил УП, что суд пришел к выводу: ответчик по делу (президент) не имеет полномочий принимать решение об увольнении или прекращении полномочий судей Конституционного суда или принимать решение об отмене указа о предыдущем назначении на должность судьи КСУ.

Это первое решение по поводу серии скандальных указов президента. В Верховном суде сейчас рассматривается еще несколько исков об отмене указов президента о санкциях.

Решение об отмене указа президента-беглеца Виктора Януковича о назначении Тупицкого судьей КСУ Зеленский подписал 27 марта. В КСУ тогда заявили о том, что указы президента незаконны и выходят за рамки конституционных полномочий главы государства.

Впоследствии Тупицкий подал иск в Верховный суд. В конце декабря 2020 года Зеленский отстранил Тупицкого от должности судьи КСУ.

Конфликт вспыхнул 27 октября 2020 года, когда Конституционный суд отменил часть положений антикоррупционной реформы. Решение КСУ поставило под угрозу электронное декларирование и спровоцировало в Украине конституционный кризис.

Позже ответственность за ложь в декларациях вернули. Однако, после вето президента за документ пришлось голосовать еще раз, уже с предложениями Зеленского. Впоследствии Государственное бюро расследований начало предварительное расследование против Тупицкого.

Источник: «Зеркало недели»