Александр Тупицкий. Фото: АСПИ

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Александр Тупицкий, экс-глава Конституционного суда Украины (КСУ), может быть причастен еще к двум уголовным преступлениям.

Его подозревают в самовольном присвоении властных полномочий и вмешательстве в автоматизированное распределение судебных дел. Такой ответ дали в Государственном бюро расследований (ГБР) на запрос журналистов «Схем».

Заявление о правонарушениях со стороны Тупицкого подал представитель президента в КСУ Федор Вениславский. Он заявил, что у него нет конкретных доказательств, но он «сомневается» в качестве работы Тупицкого в отношении распределения дел.

Просто говорил, что надо выяснить, насколько были соблюдены требования законодательства о распределении дел, поскольку есть определенные сомнения. Так как резонансные дела попадают одним и тем же судьям, которые являются ближайшим окружением господина Тупицкого, — объяснил Вениславский.



Сам Тупицкий заявил, что «впервые слышит» о новых делах против себя. Он добавил, что распределение дел не является обязанностью главы суда. Порядком рассмотрения занимается руководитель секретариата, добавил Тупицкий.

Напомним, ранее мы сообщали, что Александр Тупицкий и Александр Касминин, отстраненные судьи КСУ, участвуют в заседаниях дистанционно. Также в будущем они планируют принимать онлайн-участие в открытых заседаниях Палаты КСУ.