Олександр Тупицький. Фото: АСПІ

https://racurs.ua/ua/n156880-tupyckogo-zapidozryly-u-sche-dvoh-zlochynah.html

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Олександр Тупицький, екс-очільник Конституційного суду України (КСУ), може бути причетним ще до двох кримінальних правопорушень.

Його підозрюють у самовільному присвоєнні владних повноважень та втручанні в автоматизований розподіл судових справ. Таку відповідь надали в Державному бюро розслідувань (ДБР) на запит журналістів «Схем».

Заяву про правопорушення з боку Тупицького написав представник президента в КСУ Федір Веніславський. Він заявив, що не має конкретних доказів, але в нього є «певні сумніви» в якості роботи Тупицього щодо розподілу справ.

Просто говорив, що треба з’ясувати, наскільки були дотримані вимоги законодавства під час розподілу справ, оскільки є певні сумніви. Через те, що резонансні справи попадають до одних і тих самих суддів, які є найближчим оточенням пана Тупицького, — пояснив Веніславський.



Сам Тупицький заявив, що «вперше чує" про нові справи проти себе. Він додав, що розподіл справ не є обов’язком голови суду. Порядком розгляду займається керівник секретаріату, додав Тупицький.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Олександр Тупицький і Олександр Касмінін, відсторонені судді КСУ, беруть участь у засіданні дистанційно. Також у майбутньому вони планують брати онлайн-участь у відкритих засіданнях Великої палати КСУ.