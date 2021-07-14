Новые знаки ПДД - без ГАИ и не более 50 км/ч в населенных пунктах

https://racurs.ua/n157415-novye-znaki-pdd-bez-gai-i-ne-bolee-50-km-ch-v-naselennyh-punktah.html

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Изменения в Правила дорожного движения внес Кабинет министров Украины на заседании 14 июля. Эти изменения касаются согласования дорожных знаков с ранее принятыми нововведениями в ПДД, в частности об ограничении скорости.

Еще в 2017 году в знаки 5.63.1 и 5.63.2 ПДД были внесены изменения, согласно которым разрешенная скорость движения в населенных пунктах с 60 км/ч была снижена до 50 км/ч. Но поскольку дорожный знак 5.49 также информирует об общих ограничениях на территории Украины, цифру «60» в нем теперь заменили на «50».

Кроме этого, с учетом того, что с 2015 года в Украине ликвидирована Государственная автоинспекция, а функции по контролю возложены на Департамент патрульной полиции, знак «Пост ГАИ» теперь заменят на знак «Дорожная станция патрульной полиции».