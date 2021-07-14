Директор популярного лоукостера прогнозирует удешевление цен на авиабилеты

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Цены на авиабилеты в мире снизятся. Это произойдет из-за преобладания предложения со стороны авиаперевозчиков над спросом на авиаперелеты.

Снижение цен на авиабилеты состоится в ближайшее время и станет основным трендом развития индустрии, заявил директор венгерского лоукостера Wizz Air Йожефа Варалди изданию Forbes.

Сейчас большую часть выручки перевозчика составляет выручка не за билеты, а перевозку багажа, продажу еды в самолете, приоритетную посадку и дополнительные места для ног, страховку или аренду авто.

Этот тренд останется и в будущем. Цена на билеты даже упадет в ближайшее время, сейчас больше предложения, чем спроса, — сказал Варалди.

В финансовом году, который завершился 31 марта, в среднем пассажир Wizz Air тратил 72,5 евро, при этом билет стоил в среднем 32 евро, а дополнительные услуги — 40,5 евро.

В прошлом году Wizz Air потерял 480 млн евро. Выручка составила 739 млн, а это почти в четыре раза меньше, чем в 2019 году.

Wizz Air хорошо себя чувствует в Центральной и Восточной Европе: здесь в некоторых странах его доля на рынке превышает 50%, а в среднем по этому региону равна 20%. В Украине лоукостер перевозит 14% авиапассажиров и выполняет рейсы из пяти аэропортов Украины в 17 стран.

В июне Совет ЕС согласовал соглашение об Общем авиационном пространстве с Украиной. На сайте Европейского Совета сообщили о предоставлении согласия на подписание документов в сфере авиации с Украиной, Арменией и Тунисом.

«Авиационный безвиз» — соглашение об Общем авиационном пространстве. Оно предусматривает либерализацию допуска авиакомпаний на внутренние рынки. Это означает, что украинские авиаперевозчики получат расширенный доступ на рынок ЕС, а европейские компании зайдут в Украину.

Источник: Forbes