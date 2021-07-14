Зарплату и премии украинским разведчикам увеличил Кабмин

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Кабмин решил увеличить зарплаты разведчикам, фото: «Украинский интерес»
Зарплату и премии украинским разведчикам увеличил Кабминhttps://racurs.ua/n157413-zarplatu-i-premii-ukrainskim-razvedchikam-uvelichil-kabmin.htmlРакурс
Кабмин во время своего заседания сегодня, 14 июля, принял решение, согласно которому увеличиваются зарплаты и премии военнослужащих разведывательных органов.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат из «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко.
Согласно решению правительства, вырастут:
- размер должностного оклада;
- минимальный размер премии (с 10% на 30%);
- размер надбавки за выслугу лет (3% за каждый календарный год выслуги лет).
В 2021 году на это планируется потратить 2 млрд 388 млн 819 тыс. грн.
Напомним, во время сегодняшнего заседания правительства премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что почти 400 тыс. военных пенсионеров и работников других органов правопорядка получат доплату к пенсии.
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