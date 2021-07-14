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Кабмин решил увеличить зарплаты разведчикам, фото: «Украинский интерес»

Зарплату и премии украинским разведчикам увеличил Кабмин

14 июл 2021, 14:57
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Кабмин во время своего заседания сегодня, 14 июля, принял решение, согласно которому увеличиваются зарплаты и премии военнослужащих разведывательных органов.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат из «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко.

Согласно решению правительства, вырастут:

  • размер должностного оклада;
  • минимальный размер премии (с 10% на 30%);
  • размер надбавки за выслугу лет (3% за каждый календарный год выслуги лет).

В 2021 году на это планируется потратить 2 млрд 388 млн 819 тыс. грн.

Документ: Алексей Гончаренко

Напомним, во время сегодняшнего заседания правительства премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что почти 400 тыс. военных пенсионеров и работников других органов правопорядка получат доплату к пенсии.

Источник: Ракурс


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