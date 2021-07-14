Зарплату і премії українським розвідникам збільшив Кабмін

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Кабмін вирішив збільшити зарплати розвідникам, фото: «Український інтерес»
Зарплату і премії українським розвідникам збільшив Кабмінhttps://racurs.ua/ua/n157413-zarplatu-i-premiyi-ukrayinskym-rozvidnykam-zbilshyv-kabmin.htmlРакурс
Кабмін під час свого засідання сьогодні, 14 липня, ухвалив рішення, згідно з яким зростають зарплати та премії військовослужбовців розвідувальних органів.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат із «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко.
Згідно з рішенням уряду, зростають:
- розмір посадового окладу;
- мінімальний розмір премії (з 10% на 30%);
- розмір надбавки за вислугу років (3% за кожен календарний рік вислуги років).
У 2021 році на це планують витратити 2 млрд 388 млн 819 тис. грн.
Нагадаємо, під час сьогоднішнього засідання уряду прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що майже 400 тис. військових пенсіонерів та працівників інших органів правопорядку отримають доплату до пенсії.
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