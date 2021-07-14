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Ракурс
Кабмін вирішив збільшити зарплати розвідникам, фото: «Український інтерес»

Зарплату і премії українським розвідникам збільшив Кабмін

14 лип 2021, 14:57
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Кабмін під час свого засідання сьогодні, 14 липня, ухвалив рішення, згідно з яким зростають зарплати та премії військовослужбовців розвідувальних органів.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат із «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко.

Згідно з рішенням уряду, зростають:

  • розмір посадового окладу;
  • мінімальний розмір премії (з 10% на 30%);
  • розмір надбавки за вислугу років (3% за кожен календарний рік вислуги років).

У 2021 році на це планують витратити 2 млрд 388 млн 819 тис. грн.

Документ: Олексій Гончаренко

Нагадаємо, під час сьогоднішнього засідання уряду прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що майже 400 тис. військових пенсіонерів та працівників інших органів правопорядку отримають доплату до пенсії.

Джерело: Ракурс


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