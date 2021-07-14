400 тис. екс-силовиків і військових отримають доплату до пенсії

https://racurs.ua/ua/n157409-400-tys-eks-sylovykiv-i-viyskovyh-otrymaut-doplatu-do-pensiyi.html

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Додаткові виплати до пенсії у 2021 році отримуватимуть майже 400 тис. військових пенсіонерів та працівників інших органів правопорядку. Ці виплати будуть щомісячними.

Про це 14 липня під час засідання Кабінету міністрів повідомив прем'єр Денис Шмигаль.

Майже 400 тис. військовослужбовців та працівників інших органів правопорядку отримають додаткові пенсійні доплати… Уряд ухвалив рішення про підвищення пенсій військовим, — заявив глава Кабміну.

За словами Шмигаля, ухвалене рішення передбачає встановлення щомісячних доплат та встановлення мінімальної пенсійної виплати в розмірі 3 тис. 854 грн. Додатково передбачається підвищення виплат для учасників бойових дій, які втратили працездатність.

Кабмін запровадив додатковий соціальний захист окремих категорій осіб:

щомісячну доплату 2 тис. грн колишнім військовослужбовцям, особам начальницького і рядового складу міліції, поліцейським та іншим особам, пенсії яким призначено до 1 березня 2018 року;

мінімальну пенсію 3 тис. 854 грн для військослужбовців, осіб начальницького і рядового складу міліції, поліцейських та інших осіб, пенсії яким призначено за нормами закону № 2262.

мінімальну пенсію для учасників бойових дій — 3 тис. 893 грн.

На ці цілі з державного бюджету у липні-грудні 2021 року потрібно витратити 5,3 млрд грн.

Нагадаємо, у червні в осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ (міліції) завершується період виплати частини коштів компенсації підвищеного розміру пенсії за 2016−2017 роки, підвищення розмірів пенсій з 2016 року для цієї категорії пенсіонерів не відбувалося.