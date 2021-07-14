Штурм Ради влаштували пенсіонери міліції — хочуть до Разумкова

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Штурм Верховної Ради влаштували пенсіонери міліції 14 липня. Колишні силовики Міністерства внутрішніх справ України намагалися прорвати кордон правоохоронців, котрі охороняють будівлю парламенту. Там сьогодні працюють народні депутати.

Спочатку пенсіонери силових структур прийшли на мітинг під стіни Ради через низькі пенсії і вимагали, щоб до них вийшов спікер парламенту Дмитро Разумков. Згодом вони прорвалися через основний кордон правоохоронців. Сталася штовханина. Нині їх стримує Нацполіція і Нацгвардія.

Екс-силовики продовжили скандувати прізвище Разумкова й вимагати зустрічі з очільником Ради, а потім перекрили проїжджу частину по вулиці Грушевського.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 14 липня до Києва мали з’їхатися ветерани Міністерства внутрішніх справ на акцію протесту з вимогою перерахунку пенсій. Пенсіонери скаржаться на те, що понад три роки тому поліцейським зарплату підняли, а екс-силовикам перерахунок пенсії не зробили.