У Раді суддів вимагають прибрати із закону про ВРП норми про переваги іноземців

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Судова реформа у розпалі. Верховна рада у липні впритул наблизилася до ухвалення кількох важливих законів, які вкотре спробують змінити стан справ у цій гілці влади.

14 липня у Раді продовжили розгляд правок до закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо порядку обрання (призначення) на посади членів Вищої ради правосуддя та діяльності дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя» (№ 5068).

Голова Ради суддів України Богдан Моніч закликав народних депутатів України не перетнути «червоні лінії» при ухваленні закону про призначення членів Вищої ради правосуддя.

В Раді суддів закликали привести модель ухвалення рішень Етичною комісією до тієї, що вже запропонована у законопроекті № 3711-д, оскільки «законопроект № 5068 пропонує навіть не вирішальну роль міжнародних експертів, а наділяє їх самостійним та виключним правом ухвалювати будь-які рішення».

На думку Моніча, запропонована модель голосування передбачає, що рішення Етичної ради ухвалюється більшістю голосів від присутніх членів Етичної ради, за умови що воно підтримано двома голосами членів Етичної ради, запропонованих міжнародними та іноземними організаціями. На думку Ради суддів, у такому випадку навіть два члена Етичної ради, запропоновані міжнародними та іноземними організаціями, можуть ухвалювати будь-які рішення від її імені (якщо у такому засіданні не беруть участь інші члени).

В Раді суддів вимагають виключити із законопроекту норми, які передбачають зупинення чи автоматичне припинення повноважень чинних членів ВРП.

Крім того, 14 липня у Раді предметом ключових дискусії стане поправка № 733. Вона відхилена профільним Комітетом, але, як і в випадку з законопроектом про ВККС, її можуть прийняти «з голосу».

Ця поправка дозволяє звільняти членів Вищої ради правосуддя без рішення органу, який їх обрав чи призначив. Тобто, без рішення з’їзду суддів, з’їзду адвокатів.

Нагадаємо, у висновку Венеціанської комісії щодо президентського законопроекту про ВРП наполягається, що вирішальний вплив на рішення Етичної ради повинні мати не українські судді, а номіновані міжнародними партнерами України експерти.

Закон має на меті впровадити у діяльність органів суддівського самоврядування принципів професійної етики та доброчесності. Він передбачає створення етичної ради у складі шести членів: троє від суддів чи суддів у відставці, троє - від міжнародних партнерів.