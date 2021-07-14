Рада судей требует убрать из закона о ВСП нормы о преимуществах для иностранцев

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Судебная реформа в разгаре. Верховная Рада в июле вплотную приблизилась к принятию нескольких важных законов, которые в очередной раз попытаются изменить положение дел в этой ветви власти.

14 июля в Раде продолжили рассмотрение поправок в закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно порядка избрания (назначения) на должности членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия» (№ 5068).

Глава Совета судей Украины Богдан Монич призвал народных депутатов Украины не пересечь «красные линии» при принятии закона о назначении членов Высшего совета правосудия.

В Совете судей призвали привести модель принятия решений Этической комиссией к уже предложенной в законопроекте № 3711-д, поскольку «законопроект № 5068 предлагает даже не решающую роль международных экспертов, а наделяет их самостоятельным и исключительным правом принимать любые решения».

По мнению Монича, предложенная модель голосования предусматривает, что решение Этического совета принимается большинством голосов от присутствующих членов, если только оно поддержано двумя голосами членов совета по этике, предложенных международными организациями. По мнению Совета судей, в таком случае даже два члена совета, предложенные международными организациями, могут принимать любые решения от его имени (если в таком заседании не участвуют другие члены).

В Совете судей требуют исключить из законопроекта нормы, предусматривающие остановку или автоматическое прекращение полномочий действующих членов ВСП.

Кроме того, 14 июня в Раде предметом ключевых дискуссии станет поправка № 733. Она отклонена профильным Комитетом, но, как и в случае с законопроектом о ВККС, ее могут принять «с голоса».

Эта поправка позволяет увольнять членов Высшего совета правосудия без решения органа, который их избрал или назначил. То есть, без решения съезда судей, съезда адвокатов.

Напомним, в заключении Венецианской комиссии по поводу президентского законопроекта о ВСП настаивается, что решающее влияние на решение этике совета должны быть не у украинских судей, а номинированных международными партнерами Украины экспертов.

Цель закона — внедрить в деятельность органов судейского самоуправления принципы профессиональной этики и добродетели. Он предусматривает создание Этической совета в составе шести членов: трое от судей или судей в отставке, трое — от международных партнеров.