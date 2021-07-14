Семенченко вышел из СИЗО под домашний арест

https://racurs.ua/n157397-semenchenko-vyshel-iz-sizo-pod-domashniy-arest.html

Ракурс

Семен Семенченко вышел из СИЗО — Соломенский районный суд Киева отпустил бывшего народного депутата, подозреваемого в создании на территории Украины «частной военной компании», под домашний арест.

Об этом сообщается на странице Семенченко в Facebook.

Положительное решение! Семену Семенченко изменили меру пресечения — домашний арест, — говорится в сообщении.

Напомним, 25 марта ему вручили уведомление о подозрении. В Службе безопасности Украины сообщали, что Семенченко инкриминируют создание на территории Украины «частной военной компании». В ее состав, помимо экс-нардепа, якобы входил агент НАБУ Евгений Шевченко.

Впоследствии Печерский райсуд Киева отправил Семенченко под стражу. В июне апелляционный суд продлил ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком до 18 июля.

Кроме этого, 14 мая СБУ сообщила, что раскрыла совершения террористического акта — обстрела «112-канала», который произошел в июле 2019 года. Подозрение в теракте объявили Семенченко.