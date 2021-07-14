Газопровод «Северный поток-2» призван соединить Россию и Германию в обход Украины, фото: Sputnik

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Газопровод «Северный поток-2», призванный по дну Балтийского моря соединить Россию и Германию в обход Украины, не нарушает права и интересов украинцев.

Об этом свидетельствует ответ Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) на поданное в июне 2021 года обращение общественного проекта «Лига антитраста», сообщает издание ZN.ua.

В своем обращении «Лига антитраста» подчеркивала необходимость расследовать антиконкурентное влияние действий участников проекта по строительству и эксплуатации газопровода «Северный поток-2», которые могут привести к устранению украинских компаний с рынка транзита природного газа.

Ведомство отказалось даже рассматривать наше обращение, не проверило ни одного из указанных в нем фактов и практически самоустранилось от проблемы, — отмечает аналитик «Лиги антитраста» Олена Поканевич.

По ее словам, использованное АМКУ для этого основание «поражает своим цинизмом».

Ведомство отмечает, что мы не предоставили информации относительно непосредственного и негативного влияния на наши права в результате действий участников международного консорциума «Северный поток-2», а следовательно, рассматривать заявление и информацию в нем не будет, — подчеркнула Поканевич.

Напомним, в мае из-за угроз, которые несет для энергобезопасности Украины и Европы «Северный поток-2», Верховная Рада обратилась к Конгрессу США с призывом активизировать введение санкций в отношении проекта по сооружению этого газопровода.

Источник: ZN.ua