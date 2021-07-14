Газогін «Північний потік-2» покликаний з’єднати Росію та Німеччину в обхід України, фото: Sputnik

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Газогін «Північний потік-2», покликаний по дну Балтійського моря з'єднати Росію та Німеччину в обхід України, не порушує прав та інтересів українців.

Про це свідчить відповідь Антимонопольного комітету України (АМКУ) на подане у червні 2021 року звернення громадського проекту «Ліга антитрасту». Про це повідомляє видання ZN.ua.

У своєму зверненні «Ліга антитрасту» наголошувала на необхідності розслідувати антиконкурентний вплив дій учасників проекту з будівництва та експлуатації газопроводу «Північний потік-2», які можуть призвести до усунення українських компаній з ринку транзиту природного газу.

Відомство відмовилося навіть розглядати наше звернення, не перевірило жодного із зазначених у ньому фактів і практично самоусунулося від проблеми, — зазначає аналітик «Ліги антитрасту» Олена Поканєвич.

За її словами, використана АМКУ для цього підстава «вражає своїм цинізмом».

Відомство зазначає, що ми не надали інформації щодо безпосереднього і негативного впливу на наші права внаслідок дій учасників міжнародного консорціуму «Північний потік-2», а отже, розглядати заяву та інформацію в ній не буде, — наголосила Поканєвич.

Нагадаємо, у травні через загрози, які несе для енергобезпеки України та Європи «Північний потік-2», Верховна Рада звернулася до Конгресу США із закликом активізувати запровадження санкцій щодо проекту зі спорудження цього газогону.

Джерело: ZN.ua