Нашестя медуз — Південь України не встигає очищувати пляжі

https://racurs.ua/ua/n157395-nashestya-meduz-pivden-ukrayiny-ne-vstygaie-ochyschuvaty-plyaji-video.html

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Нашестя медуз на пляжах Запорізької області спостерігається у липні. Сотні кілограмів морських тварин лопатами, тачками та руками щодня збирають співробітники баз відпочинку селища Приморський Посад.

Щодня я 12 тачок по 100 кг можу зібрати. Загалом, тонну двісті щодоби. З ранку до вечора працюю. Торік було більше медуз, — зазначає співробітник однієї з баз відпочинку.

Зібраних медуз вантажать у трактор, потім мертвих тварин відвозять за селище та закопують.

За словами начальниці науково-дослідного відділу Приазовського Національного природного парку Наталії Барабохи, повноцінних дослідів щодо явища засилля медуз вчені поки не проводили. На її думку, однією з причин нашестя медуз можна вважати зміну солоності моря та клімату.

Ми кажемо зараз про медуз корнерот. Ця медуза доволі велика, вона жалить і масово розмножується. Відносно тепла зима — це одна з причин, чому її багато, — каже Барабоха.

Барабоха радить відпочивальникам не заходити у воду, коли там багато медуз, аби не отримати опіки.

Джерело: «Суспільне»