Нашествие медуз - Юг Украины не успевает очищать пляжи

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Ракурс

Нашествие медуз на пляжах Запорожской области наблюдается в июле. Сотни килограммов морских животных лопатами, тачками и руками ежедневно собирают сотрудники баз отдыха поселка Приморский Посад.

Каждый день я 12 тачек по 100 кг могу собрать. Всего тонну двести за сутки. С утра до вечера работаю. В прошлом году было больше медуз, — отмечает сотрудник одной из баз отдыха.

Собранных медуз грузят в трактор, потом мертвых животных отвозят за поселок и закапывают.

По словам начальницы научно-исследовательского отдела Приазовского Национального парка Натальи Барабохи, полноценных опытов для установления причин появления большого количества медуз ученые пока не проводили. По ее мнению, одной из причин нашествия медуз можно считать изменение солености моря и климата.

Мы говорим сейчас о медузе корнерот. Эта медуза довольно большая, она жалит и массово размножается. Относительно теплая зима — это одна из причин, почему ее много, — говорит Барабоха.

Барабоха советует отдыхающим не заходить в воду, когда там много медуз, чтобы не получить ожоги.

Источник: «Суспільне»