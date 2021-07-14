В «Слуге» шокированы заявлением Авакова и уверены в назначении Монастырского

https://racurs.ua/n157394-v-sluge-shokirovany-zayavleniem-avakova-i-uvereny-v-naznachenii-monastyrskogo.html

Ракурс

Отставка Арсена Авакова стала неожиданностью для нардепов «Слуги народа». Об этом заявила нардеп СН Евгения Кравчук.

Она уверена, что в четверг в Раде проголосуют за увольнение Авакова, а в пятницу — за назначение Дениса Монастырского. Кравчук рассказала о последствиях встречи президента с фракцией СН, которая состоялась вечером 13 июля.

Кравчук заверила, что голосов за отставку и назначение хватит, потому что «конфликтов не было».

Она сообщила, что об отставке Авакова «таки была договоренность», но то, что это случится уже в этом июле, «было неожиданно».

По словам нардепа, Монастырский достаточно подготовлен для должности министра. В эфире телеканала «Украина 24» она сказала, что «не видит причин не голосовать за Монастырского».

Уверена, наша фракция даст достаточно голосов. Монастырский уже два года руководит одним из крупнейших комитетов Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности. Он досконально знает законодательство, у него хорошее юридическое образование, несмотря на то, что он не оперативник и не практик. Но для оценки масштаба задач его подготовки вполне достаточно, — заявила Кравчук.

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что СН соберется на заседание 15 июля. Члены фракции проголосуют за кандидатуру Монастырского на пост министра внутренних дел.