Как Аваков подставил Зеленского, рассказали в «Голосе»

Владимир Зеленский и Арсен Аваков, фото: Сергей Долженко

https://racurs.ua/n157385-kak-avakov-podstavil-zelenskogo-rasskazali-v-golose.html

Ракурс

Арсен Аваков, министр внутренних дел, который сегодня, 13 июля, подал в отставку, и его подчиненные ранее якобы подменили санкционный список так называемых «воров в законе» и подставили президента Владимира Зеленского.

Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук заявила народный депутат из «Голоса» Александра Устинова.

Помните историю о том, как на 557 «воров в законе» наложили санкции СНБО? Тогда еще я писала о том, что в список не попали реальные «воры», а там оказались добробаты и левые люди с украинским гражданством? — напомнила Устинова.

По словам Устиновой, было два списка:

список, за который на своем заседании проголосовал Совет национальной безопасности и обороны (СНБО);

список, который зашел на подпись Зеленскому, из которого уже исчезла часть «воров».

Из перечня пропали такие люди, как, например, Иманали Андрей Михайлович. У этого криминального авторитета множество поддельных имен, но вы можете знать его как «Полузверя». Криминальный авторитет из России, орудовал во многих ОПГ, замешан в воровстве, убийствах, «крышевании недвижимости, — отметила Устинова.

Депутат напомнила, что на следующий день после заседания СНБО в СМИ «слили» часть этого списка — 44 человека. А 21 мая, когда на сайте СНБО опубликовали список, подписанный Зеленским, 11 человек (то есть четвертой части) уже не было в этом списке.

Так что, если только из 44 человек пропало 11 сколько таких из 557? — спрашивает Устинова.

За неделю, пока документы ехали из СНБО на подпись к президенту — список тупо изменили! Такого «развода» на высшем государственном уровне и фальсификации я еще не видела, — добавила она.

Напомним, стало известно, кто может заменить Авакова на должности министра внутренних дел.