Юлия Тимошенко и Ольга Стефанишина, скриншот видео

https://racurs.ua/n157384-timoshenko-ne-uznala-kollegu-iz-golosa-v-spore-o-kannabise-video.html

Ракурс

Юлия Тимошенко, лидер «Батькивщины», сегодня, 13 июля, устроила перепалку в кулуарах Верховной Рады с депутатом из «Голоса» Ольгой Стефанишиной.

Причиной стал законопроект № 5596 о легализации медицинского каннабиса, который Верховная Рада сегодня не поддержала. Видео спора опубликовал Telegram-канал PavlovskyNews.

У нас разве есть сомнения, что если в Украине начнут на каждом дворе выращивать марихуану, она будет продаваться возле школ, других учебных заведений, во дворах …, — заявила Тимошенко в комментарии журналистам.

После этого к лидеру «Батькивщины» подошла Стефанишина и заявила, что Тимошенко «лжет людям». Реагируя на это, лидер «Батькивщины» спросила, к какой фракции принадлежит Стефанишина.

Представитель какой Вы фракции? — спросила Тимошенко. — Я не знаю вас, извините… Какая фамилия ваша?

После этого Тимошенко заявила, что члены фракции «Голос» якобы «работают на гранты и сдают украинские интересы тотально…».

В ответ Стефанишина спросила Тимошенко, как она будет «смотреть в глаза» тяжелобольным людям, которым легализация медицинского каннабиса могла бы предоставить необходимые медпрепараты.

Вы с трибуны сбивали голоса и через Вас тяжелобольные люди не будут получать лекарства, — отметила Стефанишина.