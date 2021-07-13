Тимошенко не узнала коллегу из «Голоса» в споре о каннабисе (ВИДЕО)https://racurs.ua/n157384-timoshenko-ne-uznala-kollegu-iz-golosa-v-spore-o-kannabise-video.htmlРакурс
Юлия Тимошенко, лидер «Батькивщины», сегодня, 13 июля, устроила перепалку в кулуарах Верховной Рады с депутатом из «Голоса» Ольгой Стефанишиной.
Причиной стал законопроект № 5596 о легализации медицинского каннабиса, который Верховная Рада сегодня не поддержала. Видео спора опубликовал Telegram-канал PavlovskyNews.
У нас разве есть сомнения, что если в Украине начнут на каждом дворе выращивать марихуану, она будет продаваться возле школ, других учебных заведений, во дворах …, — заявила Тимошенко в комментарии журналистам.
После этого к лидеру «Батькивщины» подошла Стефанишина и заявила, что Тимошенко «лжет людям». Реагируя на это, лидер «Батькивщины» спросила, к какой фракции принадлежит Стефанишина.
Представитель какой Вы фракции? — спросила Тимошенко. — Я не знаю вас, извините… Какая фамилия ваша?
После этого Тимошенко заявила, что члены фракции «Голос» якобы «работают на гранты и сдают украинские интересы тотально…».
В ответ Стефанишина спросила Тимошенко, как она будет «смотреть в глаза» тяжелобольным людям, которым легализация медицинского каннабиса могла бы предоставить необходимые медпрепараты.
Вы с трибуны сбивали голоса и через Вас тяжелобольные люди не будут получать лекарства, — отметила Стефанишина.
Слава Богу, сбила голоса, — отреагировала на это Тимошенко.