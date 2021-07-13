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Ракурс
Юлия Тимошенко и Ольга Стефанишина, скриншот видео

Тимошенко не узнала коллегу из «Голоса» в споре о каннабисе (ВИДЕО)

13 июл 2021, 20:46
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Юлия Тимошенко, лидер «Батькивщины», сегодня, 13 июля, устроила перепалку в кулуарах Верховной Рады с депутатом из «Голоса» Ольгой Стефанишиной.

Причиной стал законопроект № 5596 о легализации медицинского каннабиса, который Верховная Рада сегодня не поддержала. Видео спора опубликовал Telegram-канал PavlovskyNews.

У нас разве есть сомнения, что если в Украине начнут на каждом дворе выращивать марихуану, она будет продаваться возле школ, других учебных заведений, во дворах …, — заявила Тимошенко в комментарии журналистам.

После этого к лидеру «Батькивщины» подошла Стефанишина и заявила, что Тимошенко «лжет людям». Реагируя на это, лидер «Батькивщины» спросила, к какой фракции принадлежит Стефанишина.

Представитель какой Вы фракции? — спросила Тимошенко. — Я не знаю вас, извините… Какая фамилия ваша?

После этого Тимошенко заявила, что члены фракции «Голос» якобы «работают на гранты и сдают украинские интересы тотально…».

В ответ Стефанишина спросила Тимошенко, как она будет «смотреть в глаза» тяжелобольным людям, которым легализация медицинского каннабиса могла бы предоставить необходимые медпрепараты.

Вы с трибуны сбивали голоса и через Вас тяжелобольные люди не будут получать лекарства, — отметила Стефанишина.

Слава Богу, сбила голоса, — отреагировала на это Тимошенко.

Источник: Ракурс


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