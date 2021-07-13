Юлія Тимошенко та Ольга Стефанишина, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n157384-tymoshenko-ne-vpiznala-kolegu-z-golosu-u-superechci-schodo-kanabisu-video.html

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Юлія Тимошенко, лідер «Батьківщини», сьогодні, 13 липня, влаштувала перепалку в кулуарах Верховної Ради з депутатом із «Голосу» Ольгою Стефанишиною.

Причиною став законопроект № 5596 про легалізацію медичного канабісу, який Верховна Рада сьогодні не підтримала. Відео суперечки опублікував Telegram-канал PavlovskyNews.

У нас хіба є сумнів, що якщо в Україні почнуть на кожному дворі вирощувати марихуану, вона буде продаватися біля шкіл, інших навчальних закладів, на подвір’ях…, — заявила Тимошенко в коментарі журналістам.

Після цього до лідера «Батьківщини» підійшла Стефанишина і заявила, що Тимошенко «бреше людям». Реагуючи на це, лідер «Батьківщини» запитала, до якої фракції належить Стефанишина.

Представник якої Ви фракції? — запитала Тимошенко. — Я не знаю вас, вибачте… Яке прізвище ваше?

Після цього Тимошенко заявила, що члени фракції «Голос» нібито «працюють на гранти і здають українські інтереси тотально…».

У відповідь Стефанишина запитала в Тимошенко, як вона буде «дивитися в очі» важкохворим людям, яким легалізація медичного канабісу могла б надати необхідні медпрепарати.

Ви з трибуни збивали голоси і через Вас тяжкохворі люди не будуть отримувати ліки, — зазначила Стефанишина.