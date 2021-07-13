Зеленський назвав наступника Авакова

Денис Монастирський, фото: «Слуга народу»

https://racurs.ua/ua/n157383-zelenskyy-nazvav-nastupnyka-avakova.html

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Володимир Зеленський, президент України, сьогодні, 13 липня, під час засідання фракції «Слуга народу» запропонував кандидатуру голови парламентського комітету з правоохоронної діяльності Дениса Монастирського на посаду міністра внутрішніх справ.

Про це у своїх Telegram-каналах повідомили член наглядової ради «Укрзалізниці» Сергій Лещенко та народний депутат зі «Слуги народу» Олександр Качура.

За словами Качури, голосування за призначення нового очільника МВС може відбутися вже у п’ятницю, 16 липня.

Фракція підтримала пропозицію аплодисментами, — зазначив він.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що чинний міністр внутрішніх справ Арсен Аваков написав заяву про відставку. Аваков очолив МВС ще у 2014 році і є єдиним міністром, який перебував на своїй посаді в усіх урядах після Революції гідності.