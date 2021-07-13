Під час акції біля Офісу президента, фото: Дмитро Вовнянко

https://racurs.ua/ua/n157382-pid-ofisom-zelenskogo-protestuut-proty-politychnyh-represiy-foto-video.html

Ракурс

Акція протесту відбувається сьогодні, 13 липня, біля будівлі Офісу президента на вулиці Банковій у Києві.

Учасники акції протестують проти нещодавнього рішення суду щодо колишнього заступника міністра оборони генерала Ігоря Павловського та директора підприємства «Кузня на Рибальському», яке побудувало десантні катери для ВМС, Валерія Шандри, повідомляє телеканал «Прямий».

Акція має назву «Суд ЗеЛінча?!». На її сторінці в соціальній мережі Фейсбук зазначається, що загальна сума застави у цій справі становить 1 млрд 800 млн грн, в той час у іншій справі обвинувачуваного у держзраді депутата з ОПЗЖ Віктора Медведчука суд відправив під домашній арешт.

Насправді це історія не про катери, не про Павловського, не про оборону. Це про катування заради примх і комплексів однієї особи, — стверджують активісти.

Також протестують працівники «Кузні на Рибальському», які стверджують, що в цій ситуації вже два місяці позбавлені права на працю.

Запобіжний захід Павловському Печерський райсуд Києва обрав 12 липня — тримання під вартою або заставу в розмірі майже 500 млн грн. Захист Павловського вважає таке рішення політичним.

Джерело: «Прямий»