Во время акции у Офиса президента, фото: Дмитрий Вовнянко

https://racurs.ua/n157382-pod-ofisom-zelenskogo-protestuut-protiv-politicheskih-repressiy-foto-video.html

Ракурс

Акция протеста проходит сегодня, 13 июля, у здания Офиса президента на улице Банковой в Киеве.

Участники акции протестуют против недавнего решения суда в отношении бывшего заместителя министра обороны генерала Игоря Павловского и директора предприятия «Кузница на Рыбальском», которое построило десантные катера для ВМС, Валерия Шандры, сообщает телеканал «Прямый».

Акция называется «Суд ЗеЛинча?!». На ее странице в социальной сети Фейсбук отмечается, что общая сумма залога в этом деле составляет 1 млрд 800 млн грн, в то время по другому делу обвиняемого в госизмене депутата из ОПЗЖ Виктора Медведчука суд отправил под домашний арест.

На самом деле это история не о катерах, не о Павловском, не об обороне. Это о пытках ради капризов и комплексов одного человека, — утверждают активисты.

Также протестуют работники «Кузницы на Рыбальском», которые утверждают, что в этой ситуации уже два месяца лишены права на труд.

Меру пресечения Павловскому Печерский райсуд Киева избрал 12 июля — содержание под стражей или залог в размере почти 500 млн грн. Защита Павловского считает такое решение политическим.

Источник: «Прямый»