Здолати коронавірус за допомогою заборони музики вирішили у Сеулі

Музику з високим темпом заборонили в Сеулі, фото:

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Музику з високим темпом заборонили в спортзалах столиці Південної Кореї Сеула.

В такий спосіб влада намагається боротися з розповсюдженням коронавірусної хвороби COVID-19 — очікується, що такі обмеження не дозволять людям дихати надто швидко та бризкати один на одного потом. Про це повідомляє BBC.

Заборона стосуватиметься музики з темпом понад 120 ударів у хвилину.

Власники спортзалів вже розкритикували таку ініціативу — вони наголошують, що низка відвідувачів виконують спортивні вправи, слухаючи в навушниках музичні композиції, які програють їхні пристрої. Контролювати, які композиції лунають у навушниках, адміністрації спортзалів не можуть.

Крім того, у спортзалах, які розташовані в закритих приміщеннях, відвідувачам дозволять перебувати лише дві години і заборонять користувати душем. Ще одне обмеження стосується графіку роботи таких закладів — вони мають бути закрити до 22.00.

Причиною запровадження нових обмежень стало значне погіршення епідемічної ситуації в країні.

Джерело: BBC