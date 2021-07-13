Здолати коронавірус за допомогою заборони музики вирішили у Сеулі

Здолати коронавірус за допомогою заборони музики вирішили у Сеуліhttps://racurs.ua/ua/n157381-zdolaty-koronavirus-za-dopomogou-muzyky-vyrishyly-u-seuli.htmlРакурс
Музику з високим темпом заборонили в спортзалах столиці Південної Кореї Сеула.
В такий спосіб влада намагається боротися з розповсюдженням коронавірусної хвороби COVID-19 — очікується, що такі обмеження не дозволять людям дихати надто швидко та бризкати один на одного потом. Про це повідомляє BBC.
Заборона стосуватиметься музики з темпом понад 120 ударів у хвилину.
Власники спортзалів вже розкритикували таку ініціативу — вони наголошують, що низка відвідувачів виконують спортивні вправи, слухаючи в навушниках музичні композиції, які програють їхні пристрої. Контролювати, які композиції лунають у навушниках, адміністрації спортзалів не можуть.
Крім того, у спортзалах, які розташовані в закритих приміщеннях, відвідувачам дозволять перебувати лише дві години і заборонять користувати душем. Ще одне обмеження стосується графіку роботи таких закладів — вони мають бути закрити до 22.00.
Причиною запровадження нових обмежень стало значне погіршення епідемічної ситуації в країні.
Джерело: BBC