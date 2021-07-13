Коноплі у медицині попередньо дозволили використовувати нардепи — легалізація канабісу

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Законопроект про легалізацію медичного канабісу у першому читанні не схвалили народні депутати.

Він надає доступ хворим до медичної коноплі в Україні та регулює її обіг.

За законопроект № 5596 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання обігу конопель в медичних цілях, науковій та науково-технічній діяльності» в Раді 13 липня знайшлося тільки 184 голоси. Закон відправили на доопрацювання.

«За» висловилися, зокрема, тільки 152 представники «Слуги народу».

У законопроекті депутати прибирають медичний канабіс з переліку наркотичних речовин. Він переводиться з реєстру наркотичних речовин до реєстру суворо контрольованих речовин. Такі ліки будуть виписувати тільки за електронним рецептом з підписом лікаря.

1 липня профільний комітет рекомендував депутатам схвалити цей законопроект. Підтримали намір легалізувати коноплі для медицини і МОЗ. Медики заявили, що результати клінічних досліджень підтверджують: коноплі є ефективними при лікуванні понад 50 патологічних станів.

Заступник міністра охорони здоров’я з євроінтеграції Олександр Комаріда заявила, що легалізація канабісу в медичних цілях в першу чергу є медичним питанням, а не політичним і «на кону вирішення питання зменшення болю для важкохворих».

30 червня у комітеті з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування підтримали законопроект № 5596, що передбачає легалізацію медичного канабісу в Україні.

У січні під Верховною Радою мітингували на підтримку легалізації медичного канабісу.

Голова парламентського комітету з питань здоров’я нації Михайло Радуцький заявляв, що у разі прийняття законопроекту він не відрізнятиметься від аналогу в Європейському Союзі.

На його думку, у разі легалізації в Україні медичного канабісу ціна ліків на його основі може становити 10−12 дол. Наразі на «чорному ринку» пацієнти змушені купувати такі препарати по 100−200 дол.

Радуцький вважає, що закон про легалізацію медичного канабісу не буде швидко імплементовано.

Треба утворити центральний орган виконавчої влади, який буде замість відділу боротьби з незаконним обігом наркотичних речовин при МВС займатися контролем за ліками. Це буде окремий орган, який контролюватиме саме обіг канабіноїдів, — заявив нардеп.

Законопроект про легалізацію медичного канабісу обговорили 12 липня на засіданні фракції «Слуга народу». Її лідер Давид Арахамія визнав існуючі побоювання з приводу того, що канабіс — наркотична речовина, але запевнив, що у законі «дуже жорстко регламентований обіг наркотиків».