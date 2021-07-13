Закон про канабіс у медицині провалили у Раді (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n157377-kanabis-u-medycyni-poperedno-dozvolyly-vykorystovuvaty-nardepy-video.htmlРакурс
Законопроект про легалізацію медичного канабісу у першому читанні не схвалили народні депутати.
Він надає доступ хворим до медичної коноплі в Україні та регулює її обіг.
За законопроект № 5596 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання обігу конопель в медичних цілях, науковій та науково-технічній діяльності» в Раді 13 липня знайшлося тільки 184 голоси. Закон відправили на доопрацювання.
«За» висловилися, зокрема, тільки 152 представники «Слуги народу».
У законопроекті депутати прибирають медичний канабіс з переліку наркотичних речовин. Він переводиться з реєстру наркотичних речовин до реєстру суворо контрольованих речовин. Такі ліки будуть виписувати тільки за електронним рецептом з підписом лікаря.
1 липня профільний комітет рекомендував депутатам схвалити цей законопроект. Підтримали намір легалізувати коноплі для медицини і МОЗ. Медики заявили, що результати клінічних досліджень підтверджують: коноплі є ефективними при лікуванні понад 50 патологічних станів.
Заступник міністра охорони здоров’я з євроінтеграції Олександр Комаріда заявила, що легалізація канабісу в медичних цілях в першу чергу є медичним питанням, а не політичним і «на кону вирішення питання зменшення болю для важкохворих».
30 червня у комітеті з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування підтримали законопроект № 5596, що передбачає легалізацію медичного канабісу в Україні.
У січні під Верховною Радою мітингували на підтримку легалізації медичного канабісу.
Голова парламентського комітету з питань здоров’я нації Михайло Радуцький заявляв, що у разі прийняття законопроекту він не відрізнятиметься від аналогу в Європейському Союзі.
На його думку, у разі легалізації в Україні медичного канабісу ціна ліків на його основі може становити 10−12 дол. Наразі на «чорному ринку» пацієнти змушені купувати такі препарати по 100−200 дол.
Радуцький вважає, що закон про легалізацію медичного канабісу не буде швидко імплементовано.
Треба утворити центральний орган виконавчої влади, який буде замість відділу боротьби з незаконним обігом наркотичних речовин при МВС займатися контролем за ліками. Це буде окремий орган, який контролюватиме саме обіг канабіноїдів, — заявив нардеп.
Законопроект про легалізацію медичного канабісу обговорили 12 липня на засіданні фракції «Слуга народу». Її лідер Давид Арахамія визнав існуючі побоювання з приводу того, що канабіс — наркотична речовина, але запевнив, що у законі «дуже жорстко регламентований обіг наркотиків».