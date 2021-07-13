Закон о каннабисе в медицине провалили в Раде

Каннабис в медицине предварительно разрешили использовать нардепы

https://racurs.ua/n157377-kannabis-v-medicine-predvaritelno-razreshili-ispolzovat-nardepy.html

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Законопроект о легализации медицинского каннабиса в первом чтении не одобрили народные депутаты.

Он предоставляет доступ больным к медицинскому каннабису в Украине и регулирует его обращение.

За законопроект № 5596 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно регулирования обращения конопли в медицинских целях, научной и научно-технической деятельности» в Раде 13 июля нашлось только 184 голоса. Закон отправили на доработку.

«За» высказались, в частности, только 152 представители «Слуги народа».

В законопроекте депутаты убирают медицинский каннабис из перечня наркотических веществ. Он переводится из реестра наркотических веществ в реестр строго контролируемых веществ. Такие лекарства будут выписывать только по электронному рецепту с подписью врача.

1 июля профильный комитет рекомендовал депутатам одобрить этот законопроект. Поддержал намерение легализовать коноплю для медицины и Минздрав. Медики заявили, что результаты клинических исследований подтверждают: конопли эффективны при лечении более 50 патологических состояний.

Заместитель министра здравоохранения по евроинтеграции Александр Комарида заявила, что легализация марихуаны в медицинских целях в первую очередь является медицинским вопросом, а не политическим и «на кону решения вопроса — уменьшение боли для тяжелобольных».

30 июня в комитете по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования поддержали законопроект № 5596. В январе под Верховной Радой митинговали в поддержку легализации медицинского каннабиса.

Председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявлял, что в случае принятия законопроекта он не будет отличаться от аналога в Европейском Союзе.

По его мнению, в случае легализации в Украине медицинского каннабиса цена лекарств на его основе может составлять 10−12 долл. Сейчас на «черном рынке» пациенты вынуждены покупать такие препараты за 100−200 долл.

Радуцкий считает, что закон о легализации медицинского каннабиса не будет быстро имплементирован.

Надо создать центральный орган исполнительной власти, который будет вместо отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотических веществ при МВД и Гослекслужбы заниматься контролем за лекарствами. Это будет отдельный орган, который будет контролировать именно обращение каннабиноидов, — заявил нардеп.

Законопроект о легализации медицинского каннабиса обсудили 12 июля на заседании фракции «Слуга народа». Ее лидер Давид Арахамия признал существующие опасения по поводу того, что каннабис — наркотическое вещество, но заверил, что в законе «очень жестко регламентирован оборот наркотиков».