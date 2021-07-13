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Арсен Аваков, фото: РИА «Новости»
Аваков подал в отставку (ДОКУМЕНТ)https://racurs.ua/n157380-avakov-podal-v-otstavku-dokument.htmlРакурс
Арсен Аваков, министр внутренних дел Украины, подал в отставку.
Соответствующее заявление министра опубликована на странице МВД в социальной сети Фейсбук.
Спасибо команде МВД за годы совместной работы. Спасибо каждому офицеру, рядовому и служащему. Имею честь!, — отметил он.
Ранее СМИ сообщали, что отставку Авакова могут рассмотреть на заседании Верховной Рады 15 июля.
Аваков — единственный министр, который оставался на своем посту во всех составах правительств после Революции достоинства: был главой МВД в двух правительствах Арсения Яценюка, а также Кабминах Владимира Гройсмана, Алексея Гончарука и Дениса Шмыгаля.
По информации СМИ, преемником Авакова в должности может стать действующий секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.
Напомним, недавно у Авакова намекнули на якобы существовании сотрудничества между главой Офиса президента Андреем Ермаком и пятым президентом Украины Петром Порошенко в вопросе создания негативного имиджа главе МВД.
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