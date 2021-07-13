Арсен Аваков, фото: РИА «Новости»

https://racurs.ua/n157380-avakov-podal-v-otstavku-dokument.html

Ракурс

Арсен Аваков, министр внутренних дел Украины, подал в отставку.

Соответствующее заявление министра опубликована на странице МВД в социальной сети Фейсбук.

Спасибо команде МВД за годы совместной работы. Спасибо каждому офицеру, рядовому и служащему. Имею честь!, — отметил он.

Ранее СМИ сообщали, что отставку Авакова могут рассмотреть на заседании Верховной Рады 15 июля.

Аваков — единственный министр, который оставался на своем посту во всех составах правительств после Революции достоинства: был главой МВД в двух правительствах Арсения Яценюка, а также Кабминах Владимира Гройсмана, Алексея Гончарука и Дениса Шмыгаля.

По информации СМИ, преемником Авакова в должности может стать действующий секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

Напомним, недавно у Авакова намекнули на якобы существовании сотрудничества между главой Офиса президента Андреем Ермаком и пятым президентом Украины Петром Порошенко в вопросе создания негативного имиджа главе МВД.