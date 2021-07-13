Арсен Аваков, фото: РІА «Новости»

https://racurs.ua/ua/n157380-avakov-podav-u-vidstavku-dokument.html

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Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ України, подав у відставку.

Відповідна заява міністра опублікована на сторінці МВС у соціальній мережі Фейсбук.

Дякую команді МВС за роки спільної праці. Дякую кожному офіцеру, рядовому і службовцю. Маю честь!, — зазначив він.

Раніше ЗМІ повідомляли, що відставку Авакова можуть розглянути на засіданні Верховної Ради 15 липня.

Аваков — єдиний міністр, який залишався на своїй посаді у всіх складах урядів після Революції гідності: був очільником МВС у двох урядах Арсенія Яценюка, а також Кабмінах Володимира Гройсмана, Олексія Гончарука та Дениса Шмигаля.

За інформацією ЗМІ, наступником Авакова на посаді може стати чинний секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов.

Нагадаємо, нещодавно в Авакова натякнули на нібито існування співпраці між очільником Офісу президента Андрієм Єрмаком та п’ятим президентом України Петром Порошенком у питання створення негативного іміджу очільнику МВС.