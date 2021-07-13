На співпрацю Порошенка і Єрмака натякнули в Авакова

Порошенко і Єрмак. Фото: Корупція інфо

https://racurs.ua/ua/n157363-na-spivpracu-poroshenka-i-iermaka-natyaknuly-v-avakova.html

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Андрій Єрмак, очільник Офісу президента, разом з екс-президентом Петром Порошенком створюють негативний імідж очільнику Міністерства внутрішніх справ (МВС) Арсену Авакову.

Для цього вони залучають політтехнологів. Про це повідомляє «Новое время» з посиланням на свої джерела.

На думку членів команди Авакова, низький рейтинг очільнику МВС створюють політтехнологічні прийоми, які підвищують обурення суспільства від резонансних злочинів. Зокрема, в Авакова навели приклад, коли в Кагарлику поліцейські зґвалтували місцеву жительку.

Сказати, що Аваков — чорт, простіше простого. А розібратися, у чому саме відповідальність міністра, набагато складніше. У міністра бувають хвилини, коли він говорить: чи не кинути мені це все до дідькової матері? Він втомлюється від життя в постійному негативі. Але потім опановує себе і продовжує працювати, — розповіли в оточені Авакова.

Оцінювати співпрацю Порошенка з Єрмаком в оточенні міністра судити не беруться.

Він (Порошенко, — ред.), бувши президентом, хотів усім керувати. Зараз такого немає. Єрмак чи хтось інший з ОП у наші справи не втручається. Але що насправді думає Єрмак про нашого міністра, ми зрозуміти не можемо. Єрмак — дуже скритна й кулуарна людина, — розповіли в Авакова.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Володимир Зеленський не відправить у відставку Андрія Єрмака за жодних обставин. Президент заявив, що Єрмак «прийшов зі мною й піде зі мною».

Джерело: Новое время