Ведмідь заліз у двір, щоб погратися з вівчаркою у США

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Ведмідь пробрався у двір жительки Вермонта Дженн Сарджент і вирішив погратися з її вівчаркою на прізвисько Джеймесон — на щастя, потенційно небезпечна ситуація обійшлася без жертв.

За словами Сарджент, сусіди розповіли їй про візит ведмедя, після чого жінка вирішила перевірити записи з камер відеоспостереження. У підсумку вона виявила, що ведмежа спробувало переслідувати німецьку вівчарку, але пес не злякався і почав стрибати навколо дикого звіра.

У якийсь момент великий хижак став на задні лапи, а потім тварини продовжили обнюхувати одне одного.

Зустріч ведмедя і Джеймесона тривала сім хвилин, після чого ведмідь повернувся в ліс. За словами Сарджент, зазвичай її сторожовий пес захищає територію. Але цього разу вівчарка вирішила «познайомитися» з ведмедем. У більшості випадків, дикий звір здатен легко вбити домашнього улюбленця.

Нагадаємо, нещодавно у США 17-річна дівчина-підліток атакувала великого хижака, який виліз на паркан біля її будинку і намагався пробратися у двір, де в той час перебували собаки. Тоді собаки підняли гавкіт, а ведмедиця спробувала відігнати їх лапою. На записі з камер відеоспостереження видно, як дівчина підбігла до огорожі і зіштовхнула з неї ведмедицю.