У Кремлі повідомили, коли Зеленський може зазирнути в очі Путіна

Зеленський і Путін. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n157362-u-kremli-povidomyly-koly-zelenskyy-moje-zazyrnuty-v-ochi-putina.html

Ракурс

Зустріч Володимира Зеленського і Володимира Путіна, президентів України та Росії, і досі залишається під питанням. Водночас в Кремлі заявили, що Путін готовий до діалогу з українським президентом.

Однак підготовка до зустрічі лідерів двох країн поки не ведеться. Про це повідомив речник президента країни-агресора Дмитро Пєсков.

Президент Путін сказав, що він готовий до зустрічі з президентом Зеленським. І сказав це не один раз. Це було сказано ще до публікації цієї статті (колонки про історичну єдність росіян та українців на сайті Кремля — ​​ред.), — заявив він.

На думку Пєскова, «історичний» матеріал Путіна — це «глибокий і дуже хороший привід для обговорення». Однак спочатку потрібно підготувати зустріч як мінімум на рівні адміністрацій президентів.

Відштовхуючись від цієї статті, можна розуміти настрій президента Путіна на можливе смислове наповнення російсько-українських контактів, — сказав Пєсков.

Він додав, що статтю Путіна витримано «в дусі поваги до українського народу та України».

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Володимир Путін опублікував статтю українською мовою на офіційному сайті Кремля. «Полотно» тексту було присвячене тезам російської пропаганди про «історичну єдність росіян та українців».