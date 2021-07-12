Володимир Путін. Фото: Esquire

https://racurs.ua/ua/n157318-putin-pereyshov-na-ukrayinsku-schob-rozpovisty-pro-iedynyy-narod.html

Ракурс

Володимир Путін, президент Російської Федерації, опублікував статтю українською мовою на офіційному сайті Кремля.

«Полотно» тексту присвячене тезам російської пропаганди про «історичну єдність росіян та українців». Відповідний текст з’явився на сайті Кремля.

У своєї статті Володимир Путін називає українців та росіян об'єднаними однією мовою та вірою, що нібито визначає нашу спорідненість.

І росіяни, й українці, і білоруси — спадкоємці Давньої Руси, яка була найбільшою державою Європи. Слов’янські та інші племена на величезному просторі — від Ладоги, Новгорода, Пскова до Києва й Чернігова — були об'єднані однією мовою (зараз ми називаємо її давньоруською), господарськими зв’язками, владою династії князів Рюриковичів. А після хрещення Руси — й однією православною вірою. Духовний вибір Святого Володимира, який був і Новгородським, і Великим Київським князем, і сьогодні багато в чому визначає нашу спорідненість, — розповідає Путін.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Володимир Зеленський, президент України, відреагував на заяву президента Росії Володимира Путіна. Глава країни-агресора назвав українців і росіян одним народом.